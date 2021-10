Massa, operai non protetti nel cantiere edile: blitz dei carabinieri, titolare denunciata

MASSA – Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri per verificare il rispetto delle norme di sicurezza in ambito lavorativo. Questa volta le attenzioni dei militari si sono concentrate su un cantiere edile di Massa. I carabinieri della stazione di Massa, insieme ai colleghi della forestale e con il prezioso ausilio del personale specializzato del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Massa-Carrara, hanno effettuato un controllo ad un cantiere edile a Massa dove hanno rilevato alcune irregolarità.

Con la prima è stato accertato che uno dei lavoratori presenti all’interno del cantiere, non era in regola con le norme di assunzione e per tale motivo è stata elevata una sanzione di 2mila euro con relativa sospensione dell’attività imprenditoriale; inoltre la titolare dell’impresa, una 40enne residente in provincia della Spezia è stata denunciata in quanto non ha garantito sistemi di protezione adeguati dei lavoratori in quota (accesso al ponteggio e protezione dei lavoratori sul tetto). I carabinieri fanno sapere che i controlli andranno avanti «per evitare il ripetersi di infortuni sul lavoro causati spesso dall’inosservanza delle norme di sicurezza».