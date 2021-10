Cerca funghi e si perde, allarme per una donna: scattate le ricerche

LUNIGIANA – La stazione di Carrara e Lunigiana del Soccorso Alpino è stata attivata dai carabinieri per una donna in cerca di funghi dispersa in località Badalucco, lungo la strada statale della Cisa, nel tratto da Pontremoli fino al valico. La donna non risulterebbe in buone condizioni di salute e non ha con sé il cellulare, che è nella macchina. I soccorritori hanno iniziato le ricerche assieme a Vigili del Fuoco. Sul posto anche personale del nucleo Tas (Topografia applicata al soccorso).