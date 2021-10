Si schianta col monopattino contro un’auto e rifiuta l’alcoltest: denunciato

CARRARA – Nell’ultimo fine settimana i carabinieri di Carrara hanno intensificato anche i controlli su strada che hanno portato dei risultati. Una pattuglia della Radiomobile ha pizzicato un 46enne del Marocco residente a Parma che se ne andava in giro alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente. I militari dell’Arma hanno scoperto che lo straniero era già stato multato in passato per la stessa violazione, perció questa volta è scattata la denuncia penale per applicazione della recidiva, inoltre la sua autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Un’altra denuncia riguarda un pregiudicato 22enne originario del Marocco che ha rifiutato l’alcoltest. Lo straniero, residente a Viareggio, mentre se ne andava in giro per Carrara a notte fonda alla guida di un monopattino elettrico, ha imboccato contromano via Carriona e poi, in prossimità del mercato coperto, ha perso il controllo e si è schiantato contro un’auto parcheggiata, fortunatamente senza farsi male più di tanto. Quando è arrivato sul posto un equipaggio del Radiomobile per accertare con l’etilometro le sue condizioni psicofisiche, si è rifiutato di sottoporsi al test, guadagnandosi una denuncia penale ed una sfilza di altre multe previste dal Codice della Strada.