Maltempo, nottata tranquilla a Massa-Carrara. Due anziani ospitati a Carrarafiere

MASSA-CARRARA – Esce quasi indenne, questa volta, Massa-Carrara dalla nottata di allerta arancione. Niente allagamenti né frane, pochi i disagi per le strade e scuole regolarmente aperte, questa mattina, con i fenomeni cessati già nelle prime ore del mattino e il passaggio dall’arancione al giallo. Qualche pianta è caduta, ma senza causare particolari danni. I vigili del fuoco sono stati impegnati in quella che ormai è una routine post allerta, provvedendo a sgomberare alcuni tratti di strada dalle piante abbattutesi su viale Galilei e in zona Fosdinovo e Campocecina.

Padiglioni aperti al Punto di Accoglienza e Prima Emergenza presso Carrarafiere, dove due persone anziane residenti nella “zona rossa” di Marina di Carrara hanno deciso di trascorrere la notte. L’apertura è stata disposta in via precauzionale dal sindaco Francesco De Pasquale a partire dalle 21 di ieri sera. «Per fortuna non abbiamo avuto disagi né criticità e non sono stati necessari interventi – ha fatto sapere il primo cittadino, che ha trascorso le ore più critiche della notte presso la Centrale Operativa Comunale -. Ringrazio il personale della Protezione Civile, della Polizia Municipale, delle Opere Pubbliche, e quello delle associazioni di volontariato per il lavoro che hanno svolto alla vigilia e durante l’allerta».