Settantenne massese muore mentre cerca funghi nei boschi lunigianesi

MASSA-CARRARA – È morto nel bosco mentre stava cercando funghi nell’Alta Lunigiana. Si tratta di un uomo di 70 anni di Massa deceduto questa mattina, lunedì, mentre si trovava a Zum Zeri (Zeri, Massa-Carrara). La chiamata al 118 è arrivata poco prima delle 9 da parte dei carabinieri che hanno ritrovato il corpo senza vita dell’uomo nei pressi dell’inizio degli impianti sciistici, in prossimità del rifugio Faggio Corciato.

Il personale sanitario dell’automedica di Pontremoli e dell’ambulanza della Croce Verde di Zeri è giunto sul posto in tempi rapidi ma non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo per «morte naturale», hanno specificato dal 118.