Rissa tra ragazzini, la piazza si trasforma in un ring e uno di loro perde i sensi

PONTREMOLI – Il centro cittadino di Pontremoli (Massa-Carrara) sembra non avere pace, soprattutto nel fine settimana; infatti, le risse tra ragazzini che si sperava fossero terminate con l’inizio della scuola sono tornate e con un gran baccano. Luogo del ring, per sabato sera, l’esterno dell’hotel Napoleon, dove due gruppi di ragazzini, verso le 22, hanno dato il via al match sferrandosi calci e pugni. Il ko, questa volta, c’è stato: un giovane è rimasto a terra privo di sensi, poi è stato trasportato all’ospedale di Pontremoli per i dovuti controlli.

Ma gli incontri non sono terminati. Più tardi la lite è continuata poco distante, terminando con un atto vandalico nei confronti di un condominio che si è ritrovato con il portone d’entrata distrutto. I Carabinieri sono intervenuti e hanno sedato le risse, ma di nuovo a pagarne le spese sono i comuni cittadini che da quest’estate subiscono passivamente la furia di questi adolescenti che hanno fatto della piazza centrale un vero e proprio sito di combattimento. Per questi ragazzini che amano menare le mani e sono pronti a picchiare facile sembra non esservi soluzione.