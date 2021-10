Meteo in peggioramento su Massa-Carrara: da mezzanotte scatta l’allerta arancione

MASSA-CARRARA – La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta arancio per rischio idrogeologico e temporali forti, valido per tutta la provincia di Massa-Carrara da mezzanotte fino alle 6 di martedì 5 ottobre 2021. L’allerta è preceduta da un codice giallo sempre per rischio idrogeologico, temporali forti e mareggiate dalle 17 alle 23.59 di lunedì 4 ottobre 2021. Inoltre dalle ore 6 alle ore 10, sempre di martedì 5 ottobre 2021, emessa allerta codice giallo sempre per temporali forti, rischio idrogeologico e mareggiate. Riportiamo di seguito le previsioni delle prossime ore così come riportate dal bollettino della Protezione civile.

Oggi graduale peggioramento per l’avvicinarsi di un’intensa perturbazione atlantica; precipitazioni, anche temporalesche, sui settori occidentali (in particolare di nord ovest), in intensificazione dalla sera e in estensione alle zone interne. Forti venti meridionali su costa e Arcipelago.

PIOGGIA: tra il tardo pomeriggio di oggi e la prima parte della mattina di domani precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco. Fino alla sera di oggi, lunedì, fenomeni più frequenti e probabili sui settori di nord ovest, in serata tendenza a peggioramento con temporali, anche forti, in trasferimento dalle zone costiere e nord occidentali al resto della regione. Nel corso della mattinata di domani, martedì, tendenza ad attenuazione dei fenomeni.

Cumulati medi attesi tra il pomeriggio di oggi e la mattina di domani: abbondanti sul nord ovest con massimi puntuali fino a molto elevati, in particolare sulla provincia di Massa Carrara; intensità orarie fino a molto forti. Sulle restanti aree occidentali e settentrionali medi significativi con massimi puntuali fino a elevati, intensità orarie fino a molto forti. Sul resto della regione cumulati medi significativi e massimi puntuali fino a localmente elevati, intensità orarie fino a forti.

TEMPORALI: oggi, lunedì, possibilità di temporali sparsi dal pomeriggio, inizialmente più probabili sui settori di nord ovest; in serata peggioramento con temporali anche forti possibili su tutti i settori occidentali. Nella notte di martedì temporali sparsi su tutta la regione. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni nel corso della mattinata.

VENTO: dal pomeriggio di oggi, lunedì, vento di Scirocco con raffiche fino a 70-80 km/h sull’Arcipelago, costa grossetana e rilievi nord-occidentali. Domani, martedì, rotazione dei venti a Libeccio con raffiche fino a 70-80 km/h sulla costa centro settentrionale e fino a 80-90 km/h sui crinali appenninici; altrove raffiche fino a 40-50 km/h.

MARE: dal pomeriggio di oggi e fino alla sera mare agitato a largo e sulla costa meridionale esposta allo Scirocco; domani, martedì, mare agitato sulla costa centro-settentrionale, molto mosso altrove.