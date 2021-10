DIRETTA ELEZIONI / Urne chiuse: Montignoso, Pontremoli e Bagnone aspettano i sindaci

MASSA-CARRARA – Segui sulla Voce Apuana la diretta sui risultati delle elezioni amministrative.

Ore 15.00 – Si sono appena chiuse le urne nei tre comuni della provincia di Massa-Carrara chiamati a eleggere il sindaco e il Consiglio comunale. Per Montignoso, lo ricordiamo, i candidati alla poltrona più alta della città sono Gianni Lorenzetti (sindaco uscente, centrosinistra), Manuela Aiazzi (centrodestra) e Francesco Matteucci (lista civica); per Pontremoli Jacopo Ferri (centrodestra) e Elisabetta Sordi (centrosinistra); per Bagnone Giovanni Guastalli (centrosinistra) e Marco Negrari (centrodestra). Adesso si attende il primo dato, ovvero quello sull’affluenza.