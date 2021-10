Torna il maltempo su Massa-Carrara: lunedì allerta per temporali forti e rischio idrogeologico

MASSA-CARRARA – Maltempo in arrivo sulla provincia di Massa-Carrara. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo giallo per rischio idrogeologico, idraulico reticolo minore e temporali forti valido dalle 17 alle 23.59 di lunedì 4 ottobre 2021. Di seguito le previsioni delle prossime ore come riportate dal bollettino regionale.

Oggi alta pressione prevalente con debole flusso umido meridionale. Domani, lunedì, graduale peggioramento per l’avvicinarsi di un’intensa perturbazione atlantica; graduale aumento della instabilità sulle zone occidentali con rovesci e temporali.

PIOGGIA: oggi, domenica, possibilità di isolate precipitazioni, generalmente brevi, in particolare sulle zone di nord-ovest. Cumulati medi e massimi non significativi.

Domani, lunedì, possibilità di temporali nella notte e in mattinata sull’Arcipelago e con minore probabilità sulla costa. Probabile pausa nel pomeriggio e ripresa delle precipitazioni in serata. Cumulati massimi localmente elevati e intensità fino a forte. La perturbazione tenderà a interessare più direttamente la Toscana dal tardo pomeriggio, quando rovesci e temporali interesseranno le zone nord-occidentali e diverranno più diffusi e persistenti in serata. Fino alle 24 attesi cumulati medi significativi, massimi elevati soprattutto sulla Lunigiana. Intensità oraria fino a forte. La perturbazione insisterà sulle stesse zone anche nella notte successiva e tenderà in mattinata a muoversi lentamente verso est.

TEMPORALI: domani, lunedì, possibilità di temporali nella notte e in mattinata sull’Arcipelago e con minore probabilità sulla costa, localmente di forte intensità. Probabile pausa nel pomeriggio e ripresa delle precipitazioni in serata. Rovesci e temporali interesseranno anche le zone nord-occidentali soprattutto dal pomeriggio e diverranno più diffusi e persistenti in serata. I fenomeni potranno risultare intensi e accompagnati da colpi di vento e grandine.

VENTO: dal pomeriggio di domani, lunedì, vento di Scirocco con forti raffiche sull’Arcipelago, costa grossetana e rilievi nord-occidentali.