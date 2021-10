Castelnuovo Magra, lite tra fratelli. Uno investe l’altro: ora è grave

CASTELNUOVO MAGRA – Non è in pericolo di vita ma ha riportato danni gravissimi agli arti inferiori l’uomo che nel primo pomeriggio di ieri, sabato, è stato investito dal fratello a Castelnuovo Magra. L’episodio è avvenuto alle 14.30 nella frazione di Colombiera, dove si è consumata una lite furibonda fra i due uomini, al culmine della quale il più anziano, di circa 70 anni, è salito in macchina e ha colpito l’altro, di 60, lasciandolo a terra.

Il ferito è stato soccorso da Automedica del 118 e dai militi della Pubblica assistenza di Luni e condotto al San Martino di Genova con l’elisoccorso Drago. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione castelnovese e della Compagnia di Sarzana che stanno ricostruendo il quadro della situazione e i dissidi familiari che hanno portato al gesto alla lite odierna e al suo drammatico epilogo.