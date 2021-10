Va a cercare funghi e si perde. Uomo ritrovato in tarda mattinata dal soccorso alpino

FIVIZZANO – Questa mattina la Stazione di Carrara e Lunigiana è intervenuta nel comune di Fivizzano, in località Pò, dove un cercatore di funghi aveva perso l’orientamento. L’uomo, residente a Massa, è stato ritrovato dai soccorritori verso le 12.30.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico registra ogni anno diverse centinaia di interventi a favore di “fungaioli” in difficoltà. Spesso gli interventi di ricerca e soccorso in queste circostanze si dimostrano particolarmente difficili sia per l’individuazione precisa della zona dove il cercatore di funghi è disperso, sia per il successivo recupero. La scivolata va considerata come il pericolo maggiore, mentre non di rado vengono soccorse persone colte da malore, presumibilmente generato da eccessivo affaticamento anche spesso correlato all’età.

I consigli che si possono dare sono pochi, per approfondire ecco il decalogo del SAST:

https://www.sast.it/allerte-meteo-sentieri-vie-alpinistiche/soccorso-alpino-toscano-avviso-importante-decalogo-per-i-cercatori-di-funghi/