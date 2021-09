Scuole e covid, due classi in quarantena all’istituto ‘Gino Menconi’

CARRARA – Due classi sono già in quarantena all’istituto comprensivo Gino Menconi di Carrara. A seguito delle comunicazioni dell’azienda Sanitaria Usl Toscana Nord Ovest, il sindaco Francesco De Pasquale ha invitato la dirigente scolastica Anna Rita Mattarolo, ad attivare la didattica a distanza. Il provvedimento si è reso necessario come misura di contenimento della pandemia dopo che due alunni sono risultati positivi al Covid-19.

Le lezioni si terranno in modalità a distanza per almeno 10 giorni a partire dall’ultima presenza in classe dei due piccoli studenti. «Come confermano i dati nazionali, in questa fase della pandemia, i contagi si registrano soprattutto tra i più piccoli, quelli che a oggi non possono ancora usufruire della vaccinazione – ha fatto notare il sindaco Francesco De Pasquale -. E’ fondamentale quindi che i genitori aiutino i loro figli a rispettare rigorosamente le misure di contenimento della pandemia, l’unico strumento per evitare il proliferare dei contagi in questa fascia di età».