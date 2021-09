CARRARA – Due ragazze sono state investite mentre attraversavano la strada in tarda mattinata in località Fabbrica (Carrara). Un’auto che viaggiava in direzione Marina di Carrara le ha colpite in pieno. Sul posto il 118 ha provveduto a soccorrere le due giovani, rimaste comunque sempre coscienti, prima di portarle in codice giallo al pronto soccorso del Noa. Fortunatamente non sembrano esserci stati traumi gravi, ma le condizioni dell’auto, praticamente distrutta, testimoniano quanto l’impatto con le due ragazze sia stato forte.

