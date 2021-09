MASSA-CARRARA – Sono moltissimi i danni ad edifici e auto provocati dal nubifragio che nel pomeriggio di ieri ha colpito tutta la provincia apuana, dalla Lunigiana ai comuni di costa: le violente raffiche di vento hanno fatto cadere diversi alberi, alcuni dei quali hanno finito per occupare la carreggiata. Sottopassi e strade allagate e tetti scoperchiati sono l’emblema di una giornata all’insegna del disagio e della paura.

Le ore di fenomeni intensi hanno lasciato i loro strascichi: ieri sera, infatti, a Massa alcune strade erano prive di energia elettrica e o di pubblica illuminazione, soprattutto a causa della caduta degli alberi. Si tratta, nello specifico, di Viale Mattei, Via Pratta, Via Chiusa, Via Alberica, Via delle Pinete (zona Partaccia), Via Bassa Tambura, Via Sei Ponti, Via Pacinotti, Via La Salle, Via San Leonardo, Via Zecca, Via Remola, Via Ghirlanda, Via Venezia, Via Sala, Via Don Minzoni, Via Del Melaro, Via Fagiano, Via Tornaboni, Via Madonna a Pergola, Via Silvio Pellico, zona Bergiola e Bargana e zona San Carlo. I tecnici Enel sono rimasti al lavoro per diverse ore per ripristinare la situazione in breve tempo.