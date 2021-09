Spacca la vetrata, porta via l’incasso e poi si dà alla fuga: fermato e arrestato dai carabinieri

AULLA – Assalto nella notte in un bar di viale Resistenza, ad Aulla. Attorno alla mezzanotte, alcuni militari della Compagnia di Pontremoli, nonostante si trovassero liberi dal servizio, sono riusciti a bloccare e trarre in arresto in flagranza di reato per “furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale” un trentenne pluripregiudicato di origini marocchine, ma da anni dimorante ad Aulla. Nello specifico, i Carabinieri venivano improvvisamente attirati da un rumore sordo proveniente da un bar poco distante e infatti, una volta precipitatisi sul posto, potevano riscontrare come la vetrata del locale fosse stata completamente infranta ed all’interno del locale vi fosse ancora un individuo, travisato in viso, con guanti e calzari che gli coprivano mani e piedi.

Il ladro, a sua volta, realizzava immediatamente di essere stato scoperto e tentava quindi una repentina quanto inutile fuga, venendo subito bloccato; nonostante ciò provava ulteriormente a divincolarsi per guadagnare nuovamente la fuga ma veniva definitivamente fermato dai militari, anche grazie al tempestivo ausilio di un’ulteriore pattuglia in servizio sopraggiunta sul posto. Nelle concitate fasi dell’arresto, lo straniero tentava vanamente di disfarsi del registratore di cassa appena rubato all’interno del bar, contenente l’esiguo incasso, che veniva quindi recuperato per essere successivamente restituito al titolare. Nel corso del sopralluogo tecnico veniva anche trovato il grosso sasso usato dal malvivente per infrangere la vetrata di accesso al locale.

L’operazione di questa notte rappresenta un’ulteriore risposta al perdurante fenomeno dei furti in danno di esercizi commerciali dell’area di Aulla, dopo quella dello scorso 16 aprile, che in maniera altrettanto efficace aveva portato all’arresto di un altro cittadino magrebino ritenuto responsabile di analoghi reati. Nell’occasione giova elogiare ulteriormente l’operato dei militari, poiché nonostante si trovassero liberi dal servizio a trascorrere una serata in compagnia nel centro di Aulla, non hanno esitato un attimo ad intervenire presso il vicino bar, avendo immediatamente intuito che si stesse verificando un tentativo di furto.

Le attività investigative dei Carabinieri proseguono ora senza sosta e su più fronti, sia per stabilire l’eventuale implicazione del soggetto arrestato in altri furti commessi nel recente passato nell’abitato di Aulla, sia per risalire alla presenza di ipotetici complici nel colpo di stanotte.

Lo straniero, dopo essere stato dichiarato in arresto per i reati di “Furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale”, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Pontremoli in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di domani.