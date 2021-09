Conguagli folli nelle bollette del gas, il giudice di pace dà ragione all’utente

MASSA – Nel 2016, dopo la sostituzione del contatore del gas, un consumatore massese si era visto recapitare una bolletta “folle” di circa 1.500 euro a titolo di conguaglio per un numero astronomico di metri cubi di gas. L’utente si è rivolto alla sede di Massa della Confconsumatori, ha pagato ed ha agito nei confronti del fornitore per chiedere la restituzione della somma. Tramite l’avvocato Francesca Galloni della Confconsumatori di Massa-Carrara, ha citato quindi in giudizio il venditore del gas che, a sua volta, ha chiamato in garanzia la società che gestisce la rete pubblica del gas.

Alla fine il giudice di pace ha accolto la domanda dell’utente e condannato la società di vendita alla restituzione delle somme, ma soprattutto ha confermato e sancito il principio secondo il quale le letture del contatore possono essere superate anche con presunzioni semplici e – ad esempio – un consumo superiore di circa 810 metri cubi di gas all’anno rispetto alla media nazionale è chiaro sintomo di non funzionamento e inattendibilità del contatore.

Il giudice di pace, confermando le tesi dei consumatori, ha aggiunto che “non occorre neppure chiedere la verifica del contatore” e che “la tardiva lettura da parte del consumatore e la tardiva fatturazione del venditore costituiscono anomalie che non fanno emergere la prova del credito”. «Infatti – precisano da Confconsumatori – la prova del credito, come è chiaro, incombe sulla società di vendita del gas e non sul consumatore/utente».

Prosegue dunque, a Massa e in tutto il resto della Toscana, la tutela degli utenti del gas nei confronti di venditori e distributori. Gli interessati possono rivolgersi agli sportelli di Confconsumatori: tutti i contatti sono sul sito www.confconsumatoritoscana.it, dove sarà pubblicato anche il testo della sentenza.