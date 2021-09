Scontro tra tifosi massesi e carraresi ad Avenza, due feriti

AVENZA – Scontro tra tifosi massesi e carraresi questo pomeriggio in via Campo d’Appio ad Avenza. E’ successo poco prima delle 16.30, orario d’inizio del derby tra San Marco Avenza e Massese. I tifosi giunti da Massa avrebbero danneggiato alcune auto per poi scontrarsi con gli ultras rivali in una rissa nella quale sono volati oggetti e persino bombe carta. Due i feriti, uno dei quali sanguinava visibilmente.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118 per il soccorso dei feriti, sono intervenuti i carabinieri, ma al loro arrivo i protagonisti della rissa si erano già dileguati.