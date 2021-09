«Ladri di paste di nuovo in azione a Carrara. Dove sono le immagini della videosorveglianza?»

CARRARA – Ladri di paste di nuovo in azione a Carrara. A denunciarlo è Gianni Musetti (Forza Italia): “Alle 6.00 della mattina – esordisce -, poco prima che aprisse il bar tabacchi, un nuovo avventore attende la consegna e poi ruba tutte le paste, indifferente alle telecamere grazie alla copertura con l’ombrello. Come fanno i nostri commercianti a lavorare in una situazione di questo genere, dove non si può tardare un minuto, che ti rubano tutto quello che trovano a mano? Le telecamere dello stadio, appena riattivate a spese della collettività, funzionano? Se funzionano, il Comune abbia la cortesia di fornire le immagini alle forza dell’ordine e di far prendere questo cleptomane affamato e seriale”:

“Il Comune ha speso centinaia di migliaia di euro per la videosorveglianza – fa notare Musetti – ma a cosa è servita di preciso questa spesa, se poi non vengono usate le immagini e date in visione agli inquirenti? Ora che c’è anche una centrale unica, quella del 112, perché non vengono fornite le registrazioni e la diretta streaming anche a questa nuova e rinnovata istituzione di coordinamento e interforze? Faccio un appello al prefetto e al Sindaco – chiude -, perché si attivino immediatamente, per le rispettive competenze, a trovare questo soggetto e a mettere in campo i servizi coordinati e operativi nella nostra città”.