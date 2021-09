Addio a Enrica Missiaggia, il cordoglio di Italia Nostra

MASSA – Italia Nostra in lutto per la scomparsa dell’avv. Enrica Missiaggia, socia da qualche anno e attiva collaboratrice. “La notizia ci ha colto tutti impreparati – commentano dall’associazione – perché non sapevamo nulla delle sue condizioni di salute, che ora ci risultano compromesse da una improvvisa malattia che ha posto fine alla sua vita. La nostra amica era una persona educata gentile e molto colta. Partecipava sempre alle nostre riunioni ed in particolare alle gite sociali che apprezzava molto anche perché aveva trovato un clima di rispetto e vera amicizia. Torneremo sul suo ricordo in un secondo tempo, per ora non ci resta che inviare alla famiglia e ai parenti le nostre sentite condoglianze”.

Le esequie si svolgeranno oggi pomeriggio, 18 settembre, alle 16 nella chiesetta di San Domenichino ai Ronchi”.