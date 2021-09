Marina di Carrara, guasto alla rete idrica: operai al lavoro per ripristinare

MARINA DI CARRARA – I tecnici di Gaia Spa sono al lavoro per riparare una perdita della rete idrica a Marina di Carrara, più precisamente in viale Galilei incrocio via Bassagrande. Per procedere al ripristino gli operai del gestore idrico hanno eseguito un intervento di chiusura dell’acqua, pertanto nelle seguenti strade si stanno verificando fenomeni di mancanza d’acqua e cali di pressione: viale Galilei, via Bassagrande, via Comano, Via dei Mille, Via Tiro a volo, via Maggiani, Via Venezia, Via Bigioni, Via Lunense, Via Genova, Via Volpi, Via Felice Cavallotti, Viale Colombo, Via Macchia, Via Prampolini, Via Vaccà e Via Zeri. Si prevede che la chiusura dell’acqua potrà protrarsi fino alle ore 20 di oggi, venerdì 17 settembre. Il gestore si scusa per il disagio con tutti gli utenti interessati.