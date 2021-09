Incidente mentre guidava l’auto del 118: infermiere prima condannato e poi assolto

MASSA-CARRARA – Nel 2020 un infermiere del 118 di Massa-Carrara mentre era in servizio alla guida dell’auto medica, ha fatto un incidente ed è stato condannato per direttissima a 4 mesi di reclusione, un anno di sospensione patente e 6mila euro di pena economica. La vicenda però non è finita lì visto che Nursind (sindacato degli infermieri) ha deciso di affrontare il percorso giuridico per difendere il collega che ha portato a un’assoluzione perché «il fatto non sussiste». Una «notizia importante» la giudica Nursind.

«Tali fatti – commenta il sindacato – nel 2020, hanno confermato ciò che Nursind sosteneva e sostiene da anni: è impensabile che sirene e lampeggianti potessero mettere al sicuro gli infermieri del 118. A questi è stata affidata la guida del mezzo per la quale non è prevista nessuna tutela giuridica. Tali rischi non sono nemmeno compresi nelle responsabilità e nelle competenze che il profilo professionale espleta. Di conseguenza, parallelamente al percorso giuridico dell’ infermiere del 118 di Massa-Carrara, in Toscana abbiamo avviato un percorso giuridico e una serie di incontri e iniziative con le istituzioni al fine di sgravare gli infermieri del 118 dalla responsabilità della guida dei mezzi».

«La guida dei mezzi del 118 – specifica Nursind – considerata fonte di stress e quindi tale risultato, oltre che a mettere in sicurezza gli infermieri del 118, sarebbe a tutto vantaggio dei cittadini che usufruiscono del servizio di 118 perché il professionista infermiere che deve assistere il cittadino in situazione critica, dove anche il minimo errore potrebbe causare differenze tra la vita e la morte, deve essere messo in condizione di farlo senza nessuna fonte di stress».