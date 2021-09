CARRARA – «Ieri e oggi, diversi cittadini mi hanno contattato per segnalarmi che in via Rinchiosa a Marina e alla Prada di Avenza, sono state ritrovate molte spugne fritte e pezzi di carne con i chiodi, nascoste appositamente per trarre in inganno cani e gatti e ucciderli senza alcuna pietà e motivazione». La segnalazione arriva da Gianni Musetti di Forza Italia.

«Ho prontamente fatto segnalazione alla polizia e ai carabinieri facendo richiesta di approfondire il caso e di visionare le telecamere di videosorveglianza. Il fatto non è il primo caso, e già anche alcuni volti noti della città hanno perso il proprio animale domestico per queste trappole innescate da qualche perfido spostato di mente. Sono convinto che presto, grazie al lavoro delle forze dell’ordine e delle telecamere, si potrà incastrare questo delinquente e assicurarle alla giustizia».