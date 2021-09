Investita una persona, linea ferroviaria bloccata tra Sarzana e Carrara Avenza

AVENZA – Traffico ferroviario in tilt sulla linea ferroviaria Pisa-Genova, all’altezza delle stazioni di Sarzana e Carrara Avenza per l’investimento di una persona da parte di un treno. Circostanze dell’accaduto ancora da chiarire, le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti ed è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. Per quel che riguarda i treni del servizio regionale attestati a Sarzana – Massa Centro – Pisa, è stato attivato servizio sostitutivo con autobus nella tratta. Per quel che concerne invece i treni a lunga percorrenza attestati a Sarzana e Viareggio, è stato attivato servizio sostitutivo con autobus nella medesima tratta. L’episodio risale a poco prima delle 11 di questa mattina.