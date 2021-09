Allerta meteo: in Lunigiana chiuse tutte le scuole di ordine e grado

LUNIGIANA – Appena un giorno di scuola e il settore finisce già al pit-stop causa allerta meteo arancione diramata dalla Regione Toscana per rischio idrogeologico e per temporali, in particolare in provincia di Massa-Carrara e in provincia di Lucca. Quindi, domani, giovedì 16 settembre, tutte le scuole di ogni ordine e grado di tutta la Lunigiana resteranno chiuse.