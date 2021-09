Travolta da un’auto: grave 45enne trasferita a Cisanello in elisoccorso

MARINA DI CARRARA – È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello (Pisa) una 45enne che questa mattina è stata investita da un’auto a Marina di Carrara. L’episodio è avvenuto intorno alle 8.45 in via delle Pinete, quando, per cause da accertare, la vettura ha travolto la donna, causandole un politrauma. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Marina di Carrara, ma è stata necessario anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 3 che ha portato la ferita al nosocomio pisano in codice rosso.