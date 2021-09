Quindici ettari in fiamme a Montignoso. E La Regione proroga il divieto di accensione fuochi

MONTIGNOSO – Da metà mattina è in fase di bonifica l’incendio che nel pomeriggio di ieri, sabato, attorno alle 17 si è sviluppato nei boschi a Poggio, nel comune di Montignoso. Tutte le operazioni sono coordinate dalla Sala operativa antincendi boschivi della Regione Toscana. Quindici gli ettari coinvolti, ad una prima stima. All’alba, dopo che squadre di operai e volontari a terra si sono adoperate per tutta la notte, sono intervenuti quattro elicotteri regionali e due canadair a gettare acqua sul fuoco. Dalle dieci hanno continuato a sorvolare la zona, già sotto controllo, due elicotteri e un aereo, che un’ora più tardi se n’è andato.

Il fronte delle fiamme ha interessato anche un’area dove sorgevano alcune abitazioni: sono state presidiate dai vigili del fuoco, ma non è stato necessario evacuare nessuno. Contrastare il fuoco non è stato semplice, per via della zona impervia e la presenza di linee elettriche. Per questo fino a buio non è stato possibile mettere sotto controllo le fiamme, che per tutta la notte sono rimaste visibili dalla Versilia e si sono allungate sulla montagna. Una situazione complessa, che ha necessitato di quello che in gergo gli addetti ai lavori definiscono un ‘coordinamento assistito’: ovvero la suddivisione dell’incendio in settori, ciascuno assegnato ad un diverso direttore delle operazioni.

Chi operava su altri incendi è stato dirottato sul nuovo focolaio. Nella mattinata di oggi erano ancora impegnate sul posto diciassette squadre di volontariato, due dei vigili del fuoco ed altro personale che sta coordinando gli interventi.

Con quello di Montignoso, sono quattro gli incendi che hanno aggredito la provincia di Massa-Carrara in pochi giorni. Solo ieri ce ne sono stati altri due. A Ficola, nel comune di Carrara, sono bruciati quattro ettari (due di bosco ed altrettanti di olivete): l’incendio è in fase di bonifica, presente una squadra di volontari e un direttore delle operazioni. Tra Vetticeto e Candia, anch’esso in bonifica, operano al momento tre squadre di volontari e un direttore delle operazioni, oltre ad un elicottero regionale. Il fuoco ha attaccato due ettari di pineta.

La Regione ricorda che fino al 19 settembre è prorogato il divieto di abbruciamento e accensione di fuochi su tutto il territorio regionale e invia dunque i cittadini alla massima attenzione, visto che la maggioranza degli incendi boschivi è causata da mano umana e spesso per comportamenti disattenti e superficiali. Chi avvisti un rogo lo segnali tempestivamente all’800425425 (numero verde della sala operativa antincendi della Regione).