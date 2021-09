AVENZA – Se l’è vista brutta un ciclista che poco prima delle 13 stava passando in via Campo d’Appio, in zona Peep, ad Avenza quando, per cause da accertare, è stato travolto da un’auto. La macchina, una Fiat Panda nera, si stava per immettere nella circolazione da una delle traverse della strada quando l’uomo con la sua mountain bike stava transitando sulla via principale in direzione Massa.

Probabile una distrazione, l’automobilista ha premuto l’acceleratore e ha investito il ciclista che è caduto sull’asfalto. Necessario l’intervento dell’ambulanza: sul posto sono arrivati i soccorritori della Pubblica Assistenza di Carrara che hanno immobilizzato e messo in sicurezza il ferito e successivamente l’hanno trasferito all’ospedale delle Apuane in codice giallo.