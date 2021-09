Brutto incidente in auto: 72enne finisce in ospedale in gravissime condizioni

TOSCANA – È ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena, un 72enne della provincia di Massa-Carrara coinvolto questa mattina, venerdì, in un incidente stradale mentre stava percorrendo in auto l’Aurelia nei pressi di Capalbio (Grosseto). L’uomo ha riportato un politrauma grave: per questo sono stati necessari una trasfusione di sangue e l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento al nosocomio senese in codice rosso.