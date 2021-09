FILATTIERA – Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza in ambito lavorativo; questa volta le attenzioni si sono concentrate su un cantiere edile a Filattiera (Massa-Carrara). Una pattuglia della Stazione di Villafranca in Lunigiana, nel corso di uno dei tanti servizi preventivi, nel transitare davanti ad un ponteggio esterno, allestito davanti ad un’abitazione dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione, ha notato delle palesi anomalie in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e ha chiesto l’ausilio del personale specializzato dei Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Massa-Carrara.

I militari del Nil, insieme ai colleghi della locale Stazione, hanno pertanto effettuato una visita ispettiva al cantiere edile rilevando che il ponteggio era stato montato senza la diretta sorveglianza di un preposto e impiegando lavoratori privi di adeguata formazione professionale, il tutto in netto contrasto con le vigenti norme sulla sicurezza del lavoro.

Al titolare dell’impresa, un 50enne di origini albanesi, è stato prescritto di procedere alla messa in sicurezza del ponteggio e nel contempo gli veniva comminata un’ammenda pari a circa 1.400 euro con contestuale informativa alla Procura di Massa. I controlli dei Carabinieri proseguiranno, sia d’iniziativa sia in stretta sinergia con le verifiche pianificate dalla Prefettura di Massa-Carrara. «Il tema sulla sicurezza del lavoro – è scritto in una nota del Comando provinciale dei carabinieri – è particolarmente sentito in terra apuana e lunigianese: la priorità è evitare il ripetersi, come avvenuto negli ultimi giorni, di infortuni sul lavoro spesso causati dall’inosservanza delle norme di sicurezza».