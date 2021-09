CARRARA – L’allarme è scattato nel primo pomeriggio per un incendio che si stava sviluppando sulle colline sopra la zona di San Martino in località Stabbio, vicino al centro storico di Carrara. Il rogo ha coinvolto la vegetazione e si è espanso al punto che è stato necessario l’intervento anche di tre elicotteri che stanno scaricando acqua sulle fiamme.

Sul posto sono intervenuti anche dieci uomini dei vigili del fuoco del Comando di Massa-Carrara e i volontari della Vab che stanno cercando, in questi minuti, di domare le fiamme. L’incendio ha prodotto una grossa quantità di fumo visibile anche da lontano e che ha circondato le abitazioni della zona. L’intervento è ancora in corso.

AGGIORNAMENTO – Le fiamme, iniziate in un campo di sterpaglie, si sono estese al bosco rendendo necessario l’intervento di cinque squadre di volontariato antincendio che sotto il coordinamento di un direttore operazioni, si sono impegnate nello spegnimento.

A causa del vento in zona, l’ incendio si è ulteriormente allargato rendendo necessario il supporto di tre elicotteri inviati dalla sala operativa regionale. La Regione Toscana fa sapere che sta arrivando anche un canadair. La vegetazione interessata dalle fiamme è costituita da pini e macchia mediterranea. Autobotti dei vigili del fuoco sono a disposizione per rifornimento mezzi e eventuali presidi di abitazioni. In corso di valutazione l’invio di ulteriori mezzi aerei e squadre di terra.

AGGIORNAMENTO – In azione quattro elicotteri della Regione Toscana e in arrivo anche due canadair della flotta aerea dei vigili del fuoco.

