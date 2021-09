CARRARA – A seguito della particolare attenzione verso l’organizzazione di rave party, la Polizia di Stato negli ultimi giorni ha dato massimo impulso a mirate attività di controllo del territorio tese a prevenire l’allestimento di questo tipo di eventi in tutta la provincia apuana, con l’obiettivo specifico di intercettare eventuali transiti di veicoli e camper sospetti e impedire l’assembramento di persone nelle località dell’entroterra, luoghi privilegiati dai giovani per radunarsi e ascoltare musica ad alto volume.

Nell’ambito dei predetti servizi di vigilanza e prevenzione, nella mattinata di ieri, 5 settembre, il personale del Commissariato P.S. interveniva nella frazione Castelpoggio di Carrara, ove riscontrava la presenza di camper, veicoli e musica ad alto volume. Immediatamente veniva attivata la chiusura dell’unica strada di accesso per impedire l’arrivo di altri soggetti all’evento in corso, procedendo all’identificazione di tutti i partecipanti, circa 70 persone, parte della zona e parte provenienti da altre province italiane.

Foto 2 di 2



Poco dopo, veniva dislocato altro personale della Polizia di Stato, per espletare tutte le conseguenti attività, che consentivano di individuare i promotori dell’evento ed i proprietari degli strumenti di amplificazione, materiale sottoposto a sequestro penale e amministrativo.

Tutti i presenti, promotori e partecipanti, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per invasone di terreni ed edifici, disturbo della quiete pubblica e sanzionati amministrativamente per l’effettuazione di spettacolo musicale non autorizzato.

L’area è stata sgomberata facendo allontanare i giovani presenti a piccoli gruppi, mentre veniva contestualmente mantenuto il presidio con pattuglie delle forze dell’ordine lungo la via di accesso alla zona boschiva, per impedire l’accesso di altri giovani, chiamati a raccolta attraverso appelli veicolati sui canali social. Un analogo servizio è stato istituito nei pressi del casello autostradale della città di Carrara fino alle prime ore di questa mattina.