Nella notte un’espulsione e una sanzione per ubriachezza: il bollettino della Polizia a Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – La scorsa notte, le volanti della Questura di Massa-Carrara hanno denunciato un 33 enne massese per danneggiamento aggravato. Intorno all’una di notte, è giunta alla sala operativa della Questura una segnalazione relativa alla presenza di un uomo in strada, che stava danneggiando alcune auto regolarmente parcheggiate in via San Leonardo.

In particolare, l’uomo, intercettato dalla pattuglia intervenuta, è stato colto nel momento in cui lanciava in strada uno specchietto retrovisore appena divelto. Rilevato il danneggiamento di altre due autovetture in sosta, il giovane, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e sanzionato per ubriachezza.

Nella stessa giornata una volante della Polizia di Stato del Commissariato di Carrara interveniva nella zona di Marina di Carrara a seguito di un diverbio scoppiato tra alcuni cittadini stranieri. Nel corso dei controlli, uno dei tre, cittadino ucraino del 1983, senza fissa dimora, risultava gravato da sentenza di condanna per lesioni e per maltrattamenti in famiglia, oltre che da diversi precedenti di polizia, nonché destinatario di un rintraccio per espulsione dal territorio dello Stato, disposta dal Giudice di Pace come misura alternativa.

Lo straniero è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura ove è stato sottoposto ad ulteriori e approfondimenti accertamenti, al termine dei quali è stato sottoposto alla misura dell’ordine di accompagnamento del Questore di Massa Carrara presso il CPR di Torino. In serata, con scorta della Polizia di Stato, il predetto è stato trasferito a Torin per la successiva procedura di espulsione coatta dal territorio nazionale.