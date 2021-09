FILATTIERA – Una tremenda esplosione, questa mattina, ha lasciato un’abitazione di due piani semi-distrutta in via Casello, nel Comune di Filattiera, in Lunigiana. Le cause sono ancora da chiarire, ma si ipotizza l’esplosione di una bombola di gas. Pare che all’interno della casa ci fosse, in quel momento, un anziano di circa 80 anni. Al momento la squadra del vigili del fuoco del comando di Massa-Carrara sta scavando tra le macerie.

Sul posto anche personale USAR da Pisa e del nucleo cinofili da Livorno, oltre all’automedica di Pontremoli e ambulanza della Misericordia di Pontremoli.