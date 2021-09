Spaccio alla luce del sole presso Colonia Vercelli, arrestato un 30enne

CARRARA – Nel corso dell’ultima settimana i residenti di Marina di Carrara, nonché i commercianti del posto, avevano più volte segnalato alla Polizia di Stato di costanti e frenetici scambi di stupefacente nei presso della Colonia Vercelli, alla luce del sole lungo il viale Galileo Galilei.

In particolare avevano proprio indicato che un soggetto, di origine straniera, aspettava sul marciapiede l’arrivo delle macchine di passaggio sulla carreggiata e poi quando queste si fermavano effettuava lo scambio illecito.

Il personale del Commissariato P.S. di Carrara, recepite le segnalazioni provenienti dal territorio, si attivava immediatamente intensificando i servizi di controllo del territorio e predisponendo mirati servizi di contrasto al traffico di stupefacente, impiegando sinergicamente personale in abiti civili, su mezzi con colori di serie, e personale in divisa della Squadra Volante.

Nel corso del pomeriggio di ieri, gli investigatori in abiti civili riuscivano ad individuare il sospettato dedito al traffico stupefacente compiere movimenti anomali lungo il marciapiede, apparendo nervoso ed in attesa dell’arrivo di qualcuno lungo la strada. Dopo pochi minuti di attesa si fermava un veicolo e il conducente scambiava qualche frase con il sospettato prima che quest’ultimo si allontanasse, evidentemente per recuperare lo stupefacente, e una volta tornato su viale Galilei si sporgeva all’interno dell’abitacolo dell’auto per effettuare lo scambio.

Appena conclusa l’illecita transazione, a cui assistevano nitidamente gli agenti della Polizia di Stato, gli operatori della Squadra Volante raggiungevano la macchina che aveva appena acquistato lo stupefacente e all’esito della perquisizione venivano effettivamente rinvenute diverse dosi di cocaina.

Simultaneamente il personale in borghese si lanciava all’inseguimento del pusher, il quale appena avvedutosi del controllo di Polizia tentava la fuga a piedi, verso l’interno della Colonia Vercelli.

L’uomo, uno straniero di 30 anni, che è risultato avere precedenti per analoghi reati, veniva arrestato in flagranza dell’attività di spaccio, mentre l’acquirente dello stupefacente veniva segnalato alla locale Prefettura per la detenzione per uso personale della cocaina vincolata a sequestro.