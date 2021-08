Ragazze investite su viale Roma, prosegue la caccia al pirata della strada

MASSA – E’ ancora in corso la ricerca del pirata della strada che nella notte dello scorso sabato, 28 agosto, ha investito due ragazzine di 16 e 18 anni in motorino per poi fuggire a tutta velocità. E’ accaduto nel viale Roma, intorno alla mezzanotte: l’auto, un’utilitaria, ha travolto le tue ragazze, poi si è allontanata. Le condizioni delle due giovani sono apparse subito gravi. Immediatamente sono partiti i soccorsi: le ambulanze del 118 e l’elicottero Pegaso, che ha portato una delle due in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. Stessa destinazione per l’altra, poco dopo.

Il giorno dopo l’incidente è arrivata almeno una buona notizia: la più piccola delle due, Aurora, sembra fuori pericolo, ma la sua permanenza in ospedale sarà lunga. Lidia, invece, è ancora intubata. Le sue condizioni sono stazionarie. Entrambe hanno riportato traumi al bacino, all’addome e diverse fratture agli arti, oltre a una ferita al volto per una delle due.

Nel frattempo proseguono le indagini della polizia stradale alla ricerca dei filmati delle telecamere posizionate lungo viale Roma. A bordo dell’auto, secondo i testimoni, c’erano due giovani. A loro, e in particolare a chi era alla guida dell’auto, si rivolge la madre di Lidia, la signora Monia, attraverso un post su Facebook: “Tu, bastardo, sei scappato e hai lasciato due ragazze sull’asfalto in gravi condizioni. Qualcuno invece si è preso cura di Lidia”. Il ragazzo di cui parla è Stefano, che dopo aver assistito all’incidente si è fermato ed ha tenuto la mano di Lidia fino all’arrivo dei soccorsi. E ancora, insiste Monia: “Ehi tu…credo che abbia avuto il tempo necessario per pensare a quel che devi fare. Io voglio solo una cosa, quando ti prenderanno, mi devi guardare negli occhi, e devi avere il coraggio di dirmi che sei uno stronzo. Poi vado da tua madre! Non si crescono così i figli”.

L’obiettivo della polizia stradale, adesso, è identificare l’auto. A complicare le indagini i diversi alberi presenti su viale Roma a ostruire la visuale, oltre al buio della notte che ha impedito ai testimoni di leggere la targa e fornire più dettagli sulle persone a bordo.