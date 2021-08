Non rispettano le norme di sicurezza nei cantieri edili: oltre 40mila euro di multe per i titolari

LUNIGIANA – I militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Massa-Carrara, nell’ambito delle attività ispettive di competenza nei cantieri edili attivi nella Lunigiana, hanno controllato complessivamente 4 cantieri ubicati nei comuni di Fivizzano, Bagnone, Casola in Lunigiana e Comano.

Nel corso di tali controlli i Carabinieri hanno identificato complessivamente 18 lavoratori e deferito a piede libero alla Procura della Repubblica di Massa cinque titolari di impresa per violazioni riscontrate in cantiere in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sanzionate con ammende complessive pari a euro 43.700.

Le violazioni riscontrate riguardano la predisposizione non a norma di ponteggi per lavori in quota, omessa verifica della regolarità delle imprese in subappalto e omessa redazione di documentazione relativa ai piani operativi di sicurezza e coordinamento.