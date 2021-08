L’Ispettorato del lavoro apuano becca quatto furbetti del Reddito di cittadinanza

MASSA-CARRARA – Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, nell’ambito degli accertamenti svolti su percettori del Reddito di Cittadinanza nelle città di Massa e Carrara, in collaborazione con le Stazioni Carabinieri competenti per territorio, ha denunciato in stato di libertà quattro persone, un italiano e tre cittadini extracomunitari, per aver dichiarato situazioni e dati non rispondenti al vero nelle autocertificazioni trasmesse ai fini della concessione del reddito di cittadinanza. Attraverso tali espedienti gli interessati erano riusciti a percepire complessivamente, finora, oltre 17.000 euro.