Pauroso incidente tra due auto: uno dei conducenti era ubriaco, denunciato

MASSA – L’incidente è avvenuto durante il trascorso fine settimana in pieno centro di Massa. Gli occupanti dei veicoli coinvolti sono stati trasportati all’ospedale delle Apuane per gli accertamenti sanitari, dove nessuno è stato giudicato in grave pericolo. Durante il trascorso week-end, militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Massa sono intervenuti in centro città, a seguito di un violento sinistro stradale tra due autovetture.

Immediati sono stati l’intervento dell’Arma e i soccorsi che hanno tempestivamente trasportato gli occupanti dei due mezzi al Noa per gli accertamenti sanitari del caso. Nonostante le diverse prognosi assegnate ai feriti, fortunatamente nessuno versa in grave pericolo.

Uno dei due conducenti, un giovane 19enne massese, al termine delle attività di rito è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica in quanto è risultato positivo agli accertamenti volti alla verifica dell’assunzione di sostanze alcoliche; il valore rilevato è stato di 1,57 g/l, cioè più del triplo del limite consentito. Oltre alla denuncia, al giovane è stata ritirata la patente ed è stato anche sequestrato il veicolo ai fini della confisca.

I militari intervenuti dovranno ora riscostruire l’esatta dinamica del sinistro, al fine di accertare eventuali ulteriori responsabilità in capo ai conducenti. Proseguono le attività che il Comando Provinciale Carabinieri di Massa-Carrara, in particolar modo durante i fine settimana, pone in campo per il controllo e la vigilanza del rispetto delle norme del Codice della Strada, al fine di garantire maggiore sicurezza dei cittadini.