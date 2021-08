Grave infortunio in cava, lavoratore si ferisce al collo e finisce in ospedale

CARRARA – Un altro incidente sul lavoro, questa volta in cava. L’episodio è avvenuto intorno poco dopo le 13 nel bacino di Torano, dove un operaio massese di 69 anni si è ferito al collo con una chiave inglese. Inizialmente si è tenuto il peggio per l’uomo, visto che la ferita era profonda e ha coinvolto la trachea, poi, fortunatamente i timori si sono ridimensionati.

Intervenuti i soccorritori del 118 insieme ai tecnici della Medicina del lavoro dell’Asl Toscana nord ovest che dovranno accertare le responsabilità e la dinamica dell’incidente. Inizialmente era stato allertato anche l’elisoccorso, poi, invece non è stato necessario l’intervento del Pegaso e il 69enne è stato trasferito all’ospedale delle Apuane di Massa. Non è in pericolo di vita.