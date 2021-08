MASSA – Un bellissimo stormo di cicogne ha sorvolato ieri il Lago di Porta. Erano circa 107-108 e, come riferisce la pagina Facebook del lago, sono state avvistate in zona industriale, a Massa, per poi ripartire questa mattina, 28 agosto, per la migrazione verso l’Africa.

Lo spettacolo ha catturato anche l’attenzione del centro didattico WWF dei Ronchi, che su Facebook ha pubblicato un video che ritrae le cicogne in un momento di riposo in zona Carrefour. Lo mostriamo qui sopra.

Foto: Antonio Bonuccelli.