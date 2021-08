Donna 55enne trovata morta in casa dopo giorni: giallo a Marina di Carrara

MARINA DI CARRARA – È stata trovata senza vita nella sua casa di Marina di Carrara. Mistero per la morte di Silvia Scalini, una 55enne di Firenze. Il decesso sarebbe avvenuto alcuni giorni fa ma la scoperta è avvenuta soltanto dopo che la colf è entrata in casa trovando il cadavere della donna sul divano che, per il caldo, era in avanzato stato di decomposizione.

Nella casa di via Vicinale Macchia sono così giunti i vigili del fuoco e la polizia per i rilievi del caso. Sembra che nell’abitazione non ci fossero segni di effrazione né di violenza sulla donna. Elementi questi che sembrano definire l’ipotesi di un decesso naturale. Sarà però l’autopsia, disposta dal magistrato Rossella Soffio, a chiarire le cause della morte della donna. Una volta avvenuto l’esame autoptico, la salma sarà restituita alla famiglia per i funerali.