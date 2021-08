Completamente sbronzo, infastidisce i clienti di un locale di Marina di Massa: arrestato

MARINA DI MASSA – Infastidisce i clienti in un locale a Marina di Massa, arrestato dalla Polizia di Stato per spaccio un cittadino straniero. Nella serata di mercoledì, gli uomini della Squadra Volante della Questura di Massa-Carrara hanno tratto in arresto un cittadino straniero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il soggetto, completamente ubriaco, è entrato in un ristorante di via delle Pinete, e ha iniziato a infastidire la clientela, pertanto veniva richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Gli agenti, nel corso degli accertamenti, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo dosi di stupefacenti del tipo cocaina e hashish, abilmente occultate sulla persona e pronte per essere cedute, un bilancino di precisione, evidentemente utilizzato per suddividere la droga, e materiale per il confezionamento.

Alla luce di tali risultanze, l’uomo, un quarantenne di origine nordafricana che recentemente ha terminato la misura degli arresti domiciliari disposta per la medesima tipologia di reato, è stato tratto in arresto, con conseguente sequestro della droga e del materiale rinvenuto.