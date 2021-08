Colpito alla testa, giovane lavoratore finisce al Pronto soccorso

MASSA – Paura, questa mattina, per un giovane lavoratore di 24 anni, coinvolto in un incidente in un cantiere nautico di Massa. Il 24enne, per cause in corso di accertamento (da una primissima ricostruzione sarebbe stato colpito alla testa durante una manovra), ha riportato un trauma cranico ma non avrebbe mai perso conoscenza.

Per soccorrere l’uomo sono intervenute l’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di Massa che hanno trasferito il giovane lavoratore all’ospedale delle Apuane. Sul posto anche i tecnici della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) per i dovuti rilievi che dovranno stabilire la dinamica dell’incidente.