Comandante Della Pina indagato, Persiani: «Solidarietà e piena fiducia in lui»

MASSA – Solidarietà al Comandante della Polizia Municipale di Massa Fernando Della Pina da parte del sindaco di Massa Francesco Persiani e di tutta l’amministrazione comunale. Il dirigente, come riporta un quotidiano locale, sarebbe indagato su un presunto caso di abuso d’ufficio per multe annullate in autotutela. “Nel ribadire la piena fiducia al dirigente Fernando Della Pina si legge nella nota – nonché Comandante della Polizia Municipale di Massa, senza entrare nel merito della vicenda giudiziaria, nel pieno rispetto del lavoro della Magistratura tuttora in corso, mi sento di esprimere a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, solidarietà al medesimo dirigente per le modalità con cui la vicenda è stata trattata da alcuni organi di stampa”.

Un’inchiesta, quella del nucleo polizia economico finanziaria della guardia di finanza, che sarebbe partita da un esposto interno. In particolare, da un dipendente che avrebbe segnalato decine di multe annullate in maniera sospetta. Alcune di questi annullamenti risultavano giustificati; altri, invece, sempre secondo gli inquirenti, non presentavano errori evidenti e sarebbero stati pertanto immotivati. Spetterà adesso al magistrato decidere se chiedere il rinvio a giudizio del comandante Della Pina oppure archiviare le indagini.