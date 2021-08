Bloccato sul monte Cavallo, giovane escursionista recuperato dal Soccorso Alpino

MASSA-CARRARA – Intervento notturno della stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico sul monte Cavallo, dove un ragazzo olandese, geolocalizzato dal software in dotazione al CNSAS, si è trovato in difficoltà in un canale tra la foce del monte e il versante opposto al canal Cambron. Si trovava sotto la vetta del Cavallo e ha finito per perdersi in una traccia di sentiero in questo canale, ripido e impervio.

Nella notte il ragazzo, olandese, classe 1986, è stato riportato dai tecnici in Val Serenaia dove aveva l’auto.

L’escursionista è stato raggiunto poco prima della mezzanotte dalla squadra, che ha provveduto a metterlo in sicurezza e a calarlo lungo il canale per poi riprendere il sentiero 167 che conduce al Passo della Focolaccia dove stazionava il fuoristrada del Soccorso Alpino. L’uomo era rimasto bloccato pericolosamente sopra un salto roccioso di circa una ventina di metri, molto impegnativo da risalire. I soccorritori lo hanno imbragato e calato fino al canale poi in conserva corta fino alla Focolaccia.

Un intervento impegnativo, in notturna in tipico ambiente apuano. Il ragazzo in difficoltà è stato molto fortunato a non cadere dal ripido canale nel quale era sceso e rimasto bloccato.