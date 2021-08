MONTIGNOSO – Continuano i controlli della Polizia di Stato nel fine settimana: sanzionati due locali di piazza De André per somministrazione di alcol a minori. I poliziotti della squadra amministrativa della Questura di Massa-Carrara hanno sanzionato due locali di piazza De André a Cinquale (Montignoso) per somministrazione di alcolici a minori.

I baristi infatti avevano servito drink a base di super-acolici a diversi ragazzi e ragazze, pur essendo minorenni. La giovane età non è però sfuggita ai poliziotti, che hanno proceduto immediatamente all’identificazione dei minori e alla contestazione della relativa sanzione ai titolari dei due locali. La squadra ha operato a supporto del personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza presenti nella zona.

Ricordiamo che le norme prevedono il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 e i titolari delle attività rischiano la sospensione della licenza e una denuncia penale in caso di somministrazione a minore degli anni 16 o una multa tra i 250 e i 1.000 euro nel caso in cui il minore abbia tra i 16 e i 18 anni. Se il commerciante risulta recidivo, come nel caso di uno dei due locali sanzionati, si rischia la sospensione di 3 mesi della licenza commerciale e una sanzione tra i 500 ed i 2.000 euro.