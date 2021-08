MASSA – Mobilitazione per salvare un gattino. È quanto accaduto ieri pomeriggio, domenica, all’esterno dell’ospedale delle Apuane di Massa, dove è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della Croce Oro per poter recuperare l’animale, di circa tre mesi, comprensibilmente impaurito e diffidente. La segnalazione è arrivata da un signore che passando nei pressi del parcheggio del Noa ha sentito miagolare, accorgendosi che il verso arrivava dal sottosuolo, in particolare da un tombino.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno utilizzato anche le telecamere per cercare di scorgere l’animale che, nel frattempo, si era infilato all’interno dei tubi. Diventava sempre più complicato recuperarlo. Dopo oltre due ore e mezzo di tentativi, anche utilizzando stratagemmi per attirare il piccolo animale, i soccorritori non erano ancora riusciti a tirarlo fuori. Così, come ultimo tentativo, un soccorritore volontario della Croce Oro ha provato ad attirare il gattino con un po’ di latte. Il tentativo questa volta è andato a buon fine: il cucciolo ha avvicinato la testina alla superficie e si è “agganciato” con i suoi dentini pungenti a un dito del volontario.

Il piccolo è stato così recuperato e affidato a una persona che lo curerà in questi pochi giorni in attesa dell’adozione. A questo proposito, chi volesse prendersi cura di questo gattino, può farlo contattando la Croce Oro, scrivendo aadozioni@croceoro.org o telefonando allo 0585 625410.