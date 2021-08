Lunedì break temporalesco su Massa-Carrara. E scatta l’allerta gialla

MASSA-CARRARA – Pressione in calo domani sulla provincia di Massa-Carrara per l’avvicinarsi di una perturbazione. Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo di allerta meteo per rischio temporali forti valido dalle 8 alle 17 di lunedì 23 agosto. Di seguito le previsioni delle prossime ore così come riportate nel bollettino della Protezione civile.

PIOGGIA: domani, lunedì, precipitazioni, anche temporalesche, più probabili sul nord-ovest e Appennino tosco-emiliano in mattinata, nel pomeriggio sul centro-sud della regione, in particolare senese e aretino. Cumulati massimi localmente elevati, medi significativi a ridosso dell’Appennino e zone orientali; intensità forte o localmente molto forte.

TEMPORALI: domani, lunedì, rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, più probabili in mattinata sulle zone nord-occidentali e nel pomeriggio sulle zone appenniniche, sul senese e sull’aretino. Possibilità di colpi di vento e grandinate.