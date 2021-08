Addio ad Alessandro Danelli, tragico incidente per il cantante dei ‘Les Anarchistes’

LUNIGIANA – Se ne è tragicamente andato nelle scorse ore Alessandro Danelli, 53 anni, cantante del noto gruppo Les Anarchistes. Residente a Scorcetoli (frazione di Filattiera, Massa-Carrara), nato in Lombardia da una famiglia originaria di Pontremoli, Danelli è venuto a mancare in seguito a un incidente con lo scooter mentre stava raggiungendo Porto Azzurro, sull’Isola d’Elba. In queste ore si sono assommati i messaggi di cordoglio per l’artista scomparso, che con i Les Anarchistes riscuoteva ammirazione e successo.