Fornisce false generalità alla polizia: arrestato 45enne pregiudicato latitante

MASSA – Nel quadro dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei fenomeni legati alla micro-criminalità e per prevenire e reprimere gli illeciti concernenti gli stupefacenti, sono stati intensificati dal Questore di Massa Carrara i dispositivi di controllo dell’U.P.G.S.P. con l’impiego di personale del Reparto Prevenzione Crimine Toscana.

Nella giornata appena trascorsa, gli operatori della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato numerosi controlli a persone e veicoli, in particolare nelle zone litoranee che vanno dalla Partaccia di Marina di Massa sino al Cinquale di Montignoso.

Nel contesto dell’attività gli operatori procedevano al controllo del conducente di un veicolo, un uomo di 45 anni di origine campane. L’atteggiamento dell’uomo, sin da subito, destava sospetti agli operatori della Polizia di Stato ed in particolare l’uomo, privo di documenti, forniva indicazioni sulle proprie generalità che non apparivano genuine. Per questo motivo il personale della Polizia di Stato decideva di approfondire il controllo ed accompagnava presso gli Uffici della locale Questura il soggetto.

L’intuizione degli operatori si rilevava esatta, infatti, al termine dell’attività di fotosegnalamento e di P.G., necessaria per la certa identificazione dell’interessato, emergeva a suo carico un rintraccio per l’esecuzione della custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per delitti inerenti la detenzione di sostanze stupefacenti.

Il soggetto veniva pertanto indagato per avere fornito le false generalità e tradotto presso la Casa di Reclusione per essere messo a disposizione dei Magistrati del Tribunale partenopeo.